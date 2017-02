Arbeiders redden eikelmuis uit gewezen hotel in Kortrijk

Peter Lanssens

23/02/17 - 11u43

© rv.

video

Arbeiders hebben een eikelmuis gered tijdens afbraakwerken in gewezen hotel Belfort op de Grote Markt in Kortrijk. De muis, die ingeduffeld in isolatiemateriaal aan een goot bij het dak zijn winterslaap hield, werd gewekt tijdens de sloop. "Ik zag plots voetjes spartelen, waarna ik het dier in mijn handen nam en beneden in een kartonnen doos stopte", zegt Gaetano Fiorelli.



De stad Kortrijk maakte een filmpje van de reddingsactie, waarin te zien is hoe Zorro de eikelmuis op de arm van Fiorelli loopt en ook op zijn hoofd gaat zitten. Zorro loopt niet weg omdat het beestje nog slaperig en passief is. De eikelmuis, herkenbaar door een schattig snoetje met zwart 'zorro-masker', is bedreigd.



Zorro is door de zoogdierenwerkgroep West-Vlaanderen opgehaald en in een kolonie in het Kortrijkse geplaatst. Waar het samen met andere eikelmuizen verder kan slapen, tot eind maart.