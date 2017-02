"Heb je je regels misschien?" Filmpje met boze fietsster blijkt in scène gezet

Sven Van Malderen

Opschudding in Londen: een bromfietser filmde toevallig met de GoPro-camera op zijn helm hoe een fietsster het aan de stok krijgt met een seksistische chauffeur. De woorden die hij naar haar hoofd slingerde, waren niet bepaald fraai. Twee straten verder nam het meisje wraak door zijn zijspiegel eraf te trekken. Klinkt te mooi om waar te zijn? Inderdaad, want de video blijkt nu in scène gezet te zijn.

Een getuige vertelde namelijk aan 'The Sun' dat hij met eigen ogen gezien heeft dat deze acteurs instructies kregen. "Ze hebben de scène twee of drie keer herhaald. Je kan ook zien dat de spiegel al schade opgelopen had. Toen ik deze video online zag verschijnen, kon ik mijn ogen niet geloven."



Jungle Creations, het bedrijf dat de virale content verspreidde, start nu een intern onderzoek. "Normaal gezien checken we beelden die we aangeleverd krijgen heel rigoureus, maar hier is blijkbaar iets misgelopen. We nemen dit voorval heel serieus. De video is nu verwijderd van al onze social media-kanalen, onze oprechte excuses voor de verwarring die ontstaan is."



"Wil je mijn nummer?"

Toch even terug naar de beelden: de discussie leek al even gaande toen de motorrijder achter hen opdook. "Wil je mijn nummer?", klonk het weinig subtiel uit zijn mond. Daarop mepte het meisje stevig tegen de bestelwagen.



"Zo gedraagt een dame zich normaal niet", treiterde hij haar verder. "Naar welke school ben jij geweest? Zeg maar aan je vader en moeder dat ze beter hun geld terugvragen. Heb je je regels misschien? Geef me je nummer, dan gaan we iets drinken."



"Uitschot zijn jullie"

Het licht sprong op groen. De camionette vertrok, de vrouw stak nog haar middelvinger op. Einde van het incident? Nee dus, want even verder stopten de kerels. Zij remde bruusk, trok de zijspiegel eraf en ging er in sneltreinvaart vandoor. "Je hebt gekregen wat je verdient, stuk uitschot", riep de bromfietser hen nog na.



Op Facebook kreeg het meisje in kwestie overweldigende steun. "Ze is honderd procent in haar recht. Als je het daar niet mee eens bent, zat je waarschijnlijk in die bestelwagen", reageerde een zekere Domenic Dimonte. Of nog: "Goed zo. Misschien zullen ze in het vervolg twee keer nadenken vooraleer ze zoiets proberen." En: "'Heb je je regels?' Natuurlijk, want dat is de enige mogelijke verklaring waarom ze niet in katzwijm valt voor jouw degoutante machopraat."