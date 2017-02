"Verbied ananas op pizza", vindt IJslandse president

Door: redactie

21/02/17 - 18u52 Bron: AD.nl

© thinkstock.

Als het aan de president van IJsland ligt, is het binnenkort afgelopen met een pizza die die flink wat verdeeldheid zaait onder liefhebbers van de Italiaanse lekkernij: pizza hawaii met ananas. President Guðni Th. Jóhannesson ziet er wel wat in om fruit op pizza's te verbieden.

Dat zei Jóhannesson tijdens een bezoek aan een basisschool in de plaats Akureyri in het noorden van IJsland. Na zijn gebruikelijke praatje, hadden leerlingen de mogelijkheid om de president vragen te stellen.



Na vragen over zijn favoriete voetbalteam (Manchester United), kwam de favoriete pizzatopping van de president aan bod. Al snel bleek dat hij fundamenteel tegen is op ananas. Sterker nog: als hij de absolute macht had in het land, zou hij ananas op pizza verbieden.



Jóhannesson doet het goed in de peililngen, maar of IJslanders net zo anti-ananas zijn als hun president, is nog niet bekend.