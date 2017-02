3 ultieme McDonald's-hacks voor de beste ervaring

© kos.

Ben je van plan om binnenkort nog eens te gaan eten bij McDonald's? Dan hebben wij drie tips voor jou die ervoor zorgen dat je altijd verse frieten, verse hamburgers en de allerbeste service krijgt.

Vraag frieten zonder zout

Frieten die al een tijdje klaar liggen, verliezen hun krokantheid en smaak. Maar als je frieten zonder zout vraagt, moet er een nieuwe lading worden klaargemaakt. Deze simpele vraag is dus een garantie op warme, kraakverse frieten, maar McDonald's-medewerker Chuck Chan geeft op Quora wel mee dat het niet zo simpel is om een volledig nieuwe lading te maken.



"De frietenbakker zal eerst het hele frietstation moeten schoonvegen speciaal voor de zoutloze frieten." Vaak loont het de moeite om gewoon te vragen of je verse frieten kan krijgen, aldus Chuck.