Chinees onthoofdt noedelverkoper na discussie over 39 cent

20/02/17 - 00u51 Bron: South China Morning Post

© Wuhan police.

Een ruzie over de prijs van enkele kommen noedels in de Chinese stad Wuhan is zaterdag zwaar uit de hand gelopen. Een 22-jarige man ging volledig door het lint nadat de restaurantuitbater hem teveel zou aangerekend hebben.

De klant had drie kommen noedels besteld, maar geraakte in discussie met de uitbater, omdat die volgens hem 1 yen (13 cent) per kom teveel had aangerekend. Het kwam tot een gevecht en in een vlaag van woede greep de boze klant een keukenmes en onthoofdde hij de restaurantuitbater.



Volgens de politie wierp de klant het hoofd nadien in een vuilnisbak in de buurt. De dader werd gearresteerd.



De politie riep socialemediagebruikers om geen foto's van het slachtoffer te delen: er doken immers al snel gruwelfoto's op op het internet.



Een vriend van de eigenaar vertelde aan een lokale krant dat het 42-jarige slachtoffer samenwoonde met zijn dertienjarig zoontje sinds zijn scheiding vijf jaar voordien. Hij was een eerlijk man die zijn klanten niet bedroog, aldus de vriend.