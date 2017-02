Door: redactie

19/02/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video

In Zwevegem in West-Vlaanderen heeft ex-judokampioene Gella Vandecaveye een nieuwe attractie geopend: een onderwatercircuit in de grootste duiktank van Europa. Vandecaveye knipte het lintje op gepaste wijze door: vijftien meter onder water. Het thema van de nieuwe attractie is de mythische verdronken stad Atlantis. Het decor heeft 70.000 euro gekost aan materialen. Het is volledig gratis opgebouwd door tachtig duikers uit verschillende clubs.