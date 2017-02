Waanzinnig wereldrecord 'rond je eigen hoofd lopen'

Door: redactie

19/02/17 - 13u58

video Mohammed al-Sheikh is dertien en heeft een nieuwe wereldrecord op zak. De 13-jarige Palestijn, bijgenaamd 'Spider Boy', kan vanuit borststand de meeste omwentelingen rond zijn lichaam maken in één minuut. Of, anders gesteld: hij kan meer rondjes rond zijn eigen hoofd lopen dan wie ook.