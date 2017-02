Man vergat dat hij 100.000 dollar verborg in tv-toestel dat op schroothoop belandde

Door: redactie

Toen de medewerkers van een recyclagebedrijf in de Canadese stad Barrie het houten frame van een kapotte televisie uit de jaren '80 openbraken, troffen ze er een ware schat aan: bankbiljetten ter waarde van 100.000 Canadese dollar.

Erfenis van de ouders

"Het is een unieke situatie," vertelt agente Nicole Rodgers. "Deze grote som geld was vermist zonder dat iemand het wist". "Toen de agenten bij hem thuis waren, besefte hij niet eens dat ze het hadden over het kluisje met het geld in. Hij dacht dat het zich nog altijd ergens anders in zijn huis bevond."



Al van in zijn jonge jaren was het de gewoonte van de man om geld in zijn woning te verstoppen en het was iets dat hij de rest van zijn leven bleef doen. "Ze gebruikten niet veel instellingen of banken," aldus Rodgers. "Hij had het op een veilige plaats opgeborgen en dat was in de televisie."



De man vertelde de agenten dat het geld een erfenis van zijn ouders was. Hij had de biljetten in een kluisje in de televisie verstopt en vergat dat. Jaren later gaf hij het toestel aan een vriend. Die bracht de kapotte televisie uiteindelijk naar het recyclagepark.