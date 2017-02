Ontsnapte toekan aan verkeerden meegegeven

Door: redactie

18/02/17 - 23u36 Bron: AD.nl

Een toekan (niet de vogel in kwestie). © afp.

Zwolle Een ontsnapte toekan is door de brandweer in de Nederlandse stad Zwolle uit een boom gered en daarna overhandigd aan personen die zich voordeden als de eigenaren. Zij vertrokken met de exotische vogel, vlak voordat de echte eigenaren arriveerden.

Tijdens de Zwolse Vogelmarkt in De IJsselhallen slaagde de toekan erin om te ontsnappen uit de hal waar 7.200 vogelliefhebbers uit heel Europa zich vergaapten aan ongeveer vijftienduizend vogels. De toekan zocht zijn toevlucht in een nest hoog in een boom vlak buiten de ingang, dat was gebouwd door een inheemse vogelsoort. Een kenner meende te zien dat het om een vrij zeldzame toekan ging die ongeveer vierduizend euro waard moest zijn.



Hulp

Toen de eigenwijze vogel weigerde uit de boom te komen, moest de brandweer eraan te pas komen om het beest uit de boom te halen. Eenmaal beneden overhandigde een brandweerman de vogel aan iemand die zei dat hij de eigenaar was. Dat bleek echter niet het geval, want toen de man met de vogel onder zijn arm was gevlogen in een auto met buitenlands kenteken, meldde de echte eigenaar zich.



De brandweer bevestigt het verhaal. "De brandweermannen hebben het dier bevrijd, en aan wie zij dachten de rechtmatige eigenaar teruggegeven", aldus een woordvoerder. Nadat de echte eigenaar zich meldde, is het onderzoek overgedragen aan de politie.