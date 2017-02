Flirten op de roltrap kan je gezondheid ernstig schaden

Bewerkt door Eric Belsack

16/02/17 - 22u40 Bron: mirror.co.uk

video De poging van een 'Casanova' om indruk te maken op een vrouw die haar achterste 'flasht' op een roltrap is met een pijnlijke sisser afgelopen. Dat mag uit dit filmpje blijken.

De aanlokkelijke schone ligt met haar buik op de armleuning van een roltrap in een niet nader genoemde locatie. Terwijl de escalator afdaalt, trekt zij haar al petieterige rokje omhoog. Een man, die ook aan de onderkant van de roltrap moet zijn, probeert indruk te maken op de dame en gaat op zijn rug liggen op de andere armleuning.



Zijn geflirt komt echter abrupt ten einde nadat hij pardoes van de roltrap dondert en een paar meters lager onzacht in aanraking komt met de begane grond.



De roltrapromeo houdt wellicht een gebroken arm over aan zijn esbattementen. Volgens sommige bronnen was er alcohol in het spel.