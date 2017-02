Vliegtuig botst met hert in Charlotte

Door: redactie

Op de internationale luchthaven van de Amerikaanse stad Charlotte (North Carolina), heeft zich een zeldzaam vliegtuigongeval voorgedaan. Een vliegtuig is er op de startbaan in botsing gekomen met een hert, zo melden Amerikaanse media.

Het incident deed zich woensdagmiddag lokale tijd voor op het moment dat het vliegtuig, met bestemming Gulfport (Mississippi), wilde opstijgen. Het toestel ging nog wel de lucht in, maar keerde meteen weer terug om te landen. Het vliegtuig was beschadigd geraakt en lekte brandstof, zo meldt American Airlines.



De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat de 44 passagiers en de vier bemanningsleden ongedeerd zijn gebleven. Er werd geen mededeling gedaan over het lot van het zoogdier.



Charlotte Douglas International Airport is een van de grootste luchthavens in de VS. De luchthaven onderzoekt hoe het hert op de omheinde startbaan was geraakt.