Amsterdams bloemperk bezaaid met slachtafval

Door: redactie

16/02/17 - 00u09 Bron: ANP

© AT5.

In het Javaplantsoen in het oosten van Amterdam heeft een iemand kilo's vlees gedumpt. Een vrouw uit de buurt maakte een filmpje van het macabere tafereel.

"Dit is wel echt heel bizar. Ik hoorde vanuit huis de reigers en ben even gaan kijken. Het hele plantsoen is bezaaid met slachtafval", zegt de vrouw die de beelden maakte.



In het parkje is de afgelopen maanden al vaker vlees gedumpt. Het stadsbestuur zei in januari te weten wie de dader is en dat hij hulp krijgt. Bovendien zou er extra toezicht komen.



Het is niet duidelijk of dezelfde persoon ook nu weer heeft toegeslagen.