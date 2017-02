Beatrice mag slapen met wie ze wil, Adam moet haar trouw blijven: "Dit was de enige oplossing voor ons"

Sven Van Malderen

15/02/17 - 20u44 Bron: The Sun

Een typische zaterdagochtend in het leven van Beatrice Gibbs: ze wordt wakker naast een of andere aanbidder, trekt haar kleren aan en sms't naar haar vriend Adam Gillet dat ze op weg is naar huis. Klinkt wat vreemd in de oren? De twee houden er dan ook een bijzonder aparte relatie op na. Zij mag flikflooien zoveel ze wil, hij moet haar wél trouw blijven. "Dat was de enige oplossing voor ons, want ik kan toch geen andere mannen weerstaan."

Beatrice Gibbs. © Twitter. "Ik hou van Adam, maar ik voelde me niet klaar om me te binden aan één man", vertelt de 22-jarige make-upartieste uit het Britse Milton Keynes. "Ik wilde hem niet bedriegen of kwetsen, dus stelde ik voor om uit elkaar te gaan. Die boodschap kwam heel hard aan, maar toen kwam hij zelf met een originele suggestie op de proppen: ik mocht met andere mensen slapen, zolang hij maar wist met wie en wanneer. De situatie is perfect nu: ik heb een vriend die me graag ziet én ik mag ook plezier maken met andere gasten als ik er zin in heb. Sommige mensen vinden dat ik profiteer, maar we zijn allebei tevreden nu en doen er ook niemand kwaad mee."



"Ik voel me niet schuldig, want we zijn hier allebei akkoord mee gegaan. Voor hem moet het lastig zijn, maar het is de enige manier waarop we samen kunnen zijn. Als ik terugkeer na een avondje uit voel ik me wel eens slecht, maar na een knuffel en een gesprekje is dat snel opgelost."

Adam Gillet. © Twitter. "Wil haar niet verliezen"

Adam is intussen gewend geraakt aan de opvallende regeling. "Ik zie Beatrice echt graag en wil haar niet verliezen", aldus de magazijnier. "Ik ben blij voor haar dat ze nu zo kan genieten. Andere vrouwen versieren, interesseert me niet echt. En als ik dat probeer, zou Beatrice dat echt niet leuk vinden."



"Ik wil dat ze in mijn leven blijft en dus mag ze met andere mannen haar gangen gaan. In het begin voelde ik wel jaloezie, zeker na die eerste keer. En dat betert er niet op als ze vertelt wat ze allemaal met hem gedaan heeft, maar intussen heb ik geleerd om ermee om te gaan."

© Twitter. Kroegentocht

Het koppel leerde elkaar in februari kennen tijdens een verjaardagsfeestje in Oxford. "We waren op kroegentocht en een vriend stelde me voor aan Adam. We begonnen te praten en hij klonk heel leuk. Hij begon ook te flirten, dus dacht ik dat hij me wel zag zitten. We raakten heel dronken en sliepen samen, nadien hebben we elkaar maanden niet meer gezien."



Dat veranderde toen Adam via sociale media contact zocht met Beatrice. In april 2015 werden ze een echt stel. "Aan de telefoon konden we uren met elkaar babbelen. Ik vond hem heel leuk, maar wilde niet honderd procent trouw aan hem blijven. Ik geniet van de aandacht en wist van mezelf dat ik een kus of zelfs een vrijpartij niet zou kunnen weerstaan."

© Facebook. "Zes mannen per nacht gekust"

Na een maand vond Beatrice het welletjes. "Ik keek allesbehalve uit naar de breuk, maar ik zag geen andere uitweg. Toen ik uitlegde wat er precies scheelde, toonde hij begrip. Hij kwam zelf op de proppen met een halfopen relatie, waarbij ik mijn zin mocht blijven doen. Zijn enige voorwaarde: het moet fysiek blijven, ik mag er geen emoties bij voelen."



En die afspraak werkt intussen al anderhalf jaar wonderwel. "Hoeveel mannen ik al gekust heb? Ik heb ze niet geteld, maar soms wel zes per nacht. Sinds onze bijzondere overeenkomst heb ik ook al met vijf verschillende mannen het bed gedeeld. Drie keer was het een onenightstand, met één iemand slaap ik zo'n twee keer per maand. We gaan op dezelfde plaatsen uit, dan is het normaal dat we elkaar opzoeken. Ik heb niet echt gevoelens voor hem, maar ik geniet wel van de seks."