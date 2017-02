Ex-gangster en 'mugshot-model' debuteert op catwalk New York

© getty.

De 'sexy gangster' werd hij genoemd. Omdat Jeremy Meeks faam verwierf dankzij zijn 'mugshot', de herkenningsfoto die de Amerikaanse politie van aangehouden criminelen schiet. Die van Meeks viel op in 2014, door de getatoeëerde traan aan zijn linkeroog en door zijn megazwoele blik. De 33-jarige Amerikaan stelt het wel sinds zijn vrijlating. Gisteren debuteerde Meeks zelfs als model op de catwalk van Philipp Plein tijdens de New York Fashion Week.

De foto - een mugshot - die de crimineel wereldberoemd maakte. © ap.

Jeremy Meeks, uit Stockton, werd veroordeeld voor wapen- en munitiebezit en voor criminele bendeactiviteiten, maar nog vóór hij vorig jaar in maart de gevangenis in Noord-Californië mocht verlaten, had hij met zijn helblauwe, priemende ogen, zijn hoekige kaaklijn en zijn volle lippen al een modellencontract te pakken. Hij vond onderdak bij manager en "beste vriend" Jim Jordan van talentenbureau White Cross Management.



Tijdens de New York Fashion Week showde hij op de catwalk in de Public Library creaties van de Duitse modeontwerper Philipp Plein. Tussen het publiek zaten sterren als Madonna, Kylie Jenner, Tyga en Paris Hilton.



Meeks is getrouwd en vader van drie kinderen. Hij woont tegenwoordig niet meer in de gevangenis maar - "als een brave huisvader" - in een luxueuze villa. Hij rijdt ook met een dure sportwagen, waar hij op Instagram een paar weken geleden nog mee pronkte. Om maar te zeggen dat de man goed boert. Met dank aan de politie van het Californische Stockton die zijn mugshot destijds op Facebook zette.