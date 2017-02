Stuur een dood Valentijnsboeket naar je (toekomstige) ex met Pleurop

Judie Jaspers

13/02/17 - 20u40 Bron: AD.nl

Is je relatie uitgewelkt en heb je zelf geen zin om het uit te maken? Of wil je je ex verrassen met een onromantisch gebaar? Het Amsterdamse bedrijf Pleurop heeft daarvoor een creatieve oplossing: inwoners van de stad kunnen vandaag nog een verlept bosje bloemen bestellen en die morgen, op Valentijnsdag, laten bezorgen bij hun (toekomstige) ex-geliefde.

Schoppen en schuren Pleurop is een idee van een groep van elf Amsterdamse creatieven die afgelopen vrijdagavond met elkaar in de kroeg zaten. "We willen een beetje schoppen en schuren tegen het commerciële van Valentijnsdag", aldus Joost Aartsen, één van de bedenkers van Pleurop. Het hele weekend werkten ze door om de site in de lucht te krijgen.



Mark Rutte, die in tv-programma Zomergasten de beruchte 'pleur op'-uitspraak over Turkse Nederlanders deed, heeft volgens de initiatiefnemers niks met de bloemenservice te maken, "maar hij heeft wat ons betreft wel een belangrijke trend gestart. Zeg wat je voelt. Pleur op."