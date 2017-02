Jay (21) onthield zich een jaar lang van seks, voor een verleidelijk doel

© rv.

Een jaar lang sloot de 21-jarige Jay Franzone zich af voor seksuele contacten. De reden, zegt hij zelf, is dat hij homo is. Het doel was heilig voor Jay: hij wou altijd al bloed geven. Vorige maand was het zover.

Dagelijks laten honderdduizenden mensen over de hele wereld bloed aftappen om anderen te helpen. Een mooie daad, die meestal redelijk onopvallend verloopt. Maar voor Jay was het vorige maand een "spektakel". De twintiger had dan ook net iets méér moeite gedaan om zijn diepe naastenliefde te betuigen.



"Ik besloot om er een jaar voor te gaan, nadat ik drie maanden droog had gezeten", schrijft Jay Franzone op news.com.au. "Ik ontmoette een kerel - inmiddels mijn ex - via Grindr voor een avontuurtje. Door agendaproblemen raakten we meer aan de praat en kwam het tot een échte date. Hij moedigde mij aan om mijn droogteperiode nog wat verder te zetten."



Zelfbeheersing

Jay wou altijd al bloed geven, voor vrienden en familie die het nodig hadden. "Het enige wat mij tegenhield, waren mijn 21-jarige hormonen en mijn zelfbeheersing", aldus Jay, die ook wist dat zijn actie aandacht zou opeisen voor bloedgiften van homo's. Jay vindt het anno 2017 "onnozel" dat homo's verplicht worden om een jaar lang abstinentie in te lassen alvorens ze bloed mogen geven.



In 1985, de beginperiode van aids, had het volgens Jay inderdaad zin om mannen die seks hadden met andere mannen sowieso te verbieden bloed te geven. In 2015 veranderde de wetgeving in de VS: het levenslange verbod voor homofielen kan worden doorbroken als mannen een jaar lang geen intiem contact hadden met andere mannen. Een belangrijke wijziging na 30 jaar, maar een megastap werd er niet gezet, vindt Jay.



De Amerikaanse twintiger stelt veiligheid zelf ook altijd op de eerste plaats en ziet bloed geven niet als een menselijk recht. "Want dan zouden HIV-patiënten bewust anderen kunnen besmetten." Toch vindt Jay de huidige Amerikaanse policy dienaangaande bijdraagt tot het "stigmatiseren en discrimineren van de homogemeenschap".



Onthouding

Jay wijst erop dat het systeem van een jaar seksuele onthouding gebaseerd is op de eerlijkheid van de donor en dat het dus de potentiële, individuele risico's evenzeer niet kan uitsluiten. Hij is naar eigen zeggen niet blind voor de feiten. "HIV komt meer voor bij homo's en biseksuelen, maar tegelijkertijd is voor hetero's die zonder bescherming seks hebben met een partner van wie het niet bekend is of die HIV-besmet is, het risico om het virus op te lopen groter dan voor een homo die veilige betrekkingen heeft met iemand die dat wél weet."



De jongeman vindt dat het bannen van een hele groep om bloed te geven op basis van het geslacht van de sekspartner even vreemd is als op basis van waar iemand woont. Hij haalt het voorbeeld van de Australische deelstaat New South Wales aan, waar het grootste aantal met HIV besmette mensen woont. "Het Rode Kruis gaat de hele staat - uiteraard terecht - niet verbieden om bloeddonor te zijn."



Individueel risicoprofiel

Jay pleit voor het opstellen van een individueel risicoprofiel van élke donor, "zonder onderscheid van ras, leeftijd, geloof of geslacht van sekspartners". Voorlopig voelt het voor Jay nog altijd aan alsof hij als homo levenslang verbannen wordt om bloed te geven.



Ook in ons land geldt er een verbod op bloeddonatie voor homo's en biseksuelen wegens het verhoogde risico op eventueel besmet bloed. De discussie woedt hier evenzeer om al dan niet tot een versoepeling van de bloedwetgeving te komen.