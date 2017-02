Jessica vergeet alles na epilepsieaanval: "Zelfs mijn vriend herkende ik niet meer. Gelukkig werd ik een tweede keer verliefd"

Sven Van Malderen

Flashback naar 3 maart: Jessica Sharman krijgt een epilepsieaanval met zware gevolgen. Ze raakt haar geheugen kwijt, weet bijgevolg niet meer hoe ze heet en herkent niemand meer. Zelfs haar vriend is een complete onbekende geworden. Uiteindelijk zou de negentienjarige jongedame uit het Britse dorpje Tunbridge Wells maanden nodig hebben om Richard Bishop weer in vertrouwen te nemen. Maar kijk nu, inmiddels is ze een twééde keer verliefd op hem geworden. Het romantische verhaal doet terugdenken aan het scenario van 'The Vow', met Channing Tatum en Rachel McAdams in de hoofdrollen.

In 2010 kreeg Jessica al te horen dat ze aan frontale epilepsie leed. Toen ze de aanval kreeg op de trein naar haar werk was haar vriend diegene die haar opving. "Ik wist niet wat er aan de hand was. Het is al wel gebeurd dat ik korte tijd aan geheugenverlies leed, maar nu voelde het erger aan. Na een uur kwam een vrouw op me afgerend. Het bleek mijn moeder te zijn, maar ik had geen flauw idee wie ze was. Ik zat gewoon wezenloos voor me uit te staren."



Met foto's van vroeger wist Lisa Sharman Jessica ervan te overtuigen dat ze wel degelijk haar dochter was. "Ik wist niet eens hoe ik er zelf uitzag. Ik ben voor een spiegel gaan staan om er zeker van te zijn dat ik die persoon op de foto's was, dan pas ben ik bij haar in de wagen gestapt. Ze legde een hand op mijn knie om me gerust te stellen, maar ik heb haar afgeweerd. Te intiem, voor iemand die ik niet kende."



Het contact met Richard verliep zo mogelijk nog lastiger. "Ze lieten me alleen achter bij hem en dat haatte ik. Voor mij was hij een complete onbekende. Hij nam me mee naar ons zogezegde lievelingspark, maar ik wilde niet eens naast hem lopen. Als hij mijn hand probeerde vast te nemen, duwde ik hem weg."

"Ik zag geen oplossing meer"

Twee weken na het voorval probeerde Jessica een einde te maken aan de relatie. "Ik zag geen oplossing meer, voor mij bleef hij een onbekende. Maar hij was er echt kapot van. Hij bleef hameren op het feit dat wat we ooit samen hadden terug kon komen. Omdat hij zo hard zijn best deed, besloot ik hem nog een kans te geven in de vorm van afspraakjes. Zonder verdere verplichtingen welteverstaan." En jawel, Cupido schoot alsnog een tweede keer raak.



De vrees om nog eens haar geheugen kwijt te raken, houdt Jessica elke dag bezig. "Op die ene dag is mijn wereld ingestort. Ineens stonden er onbekenden voor mij die beweerden dat ze familie van mij waren. En ze vertelden dingen die absoluut geen belletje deden rinkelen. Ik voelde me zo eenzaam. Mijn persoonlijkheid? Mijn sterke en zwakke punten? Waar hou ik van en waarvan niet? Allemaal geen idee van."