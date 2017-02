Man gevonden op café na grootschalige zoekactie op zee

redactie

De politie zette alle middelen in toen een man als vermist werd opgegeven in het Welshe dorpje Portmeirion. Omdat de vermiste man het laatst werd gezien aan een riviermonding, werden meteen vier teams van de kustwacht ingezet met boten en een helikopter. De verbazing was groot toen de vermiste werd teruggevonden op café, zich volledig onbewust van de zoekactie.