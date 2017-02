"Echt een gemene streek": Megan solliciteert als ober, maar krijgt opdoffer van formaat

Sven Van Malderen

9/02/17 - 16u43 Bron: Daily Mail

Afgewezen worden via sms, met een kwetsende emoji erbovenop: Megan Dixon wist niet wat haar overkwam nadat ze net gaan solliciteren was voor de job van ober in een Brits steakhouse.

De 18-jarige studente wilde graag helpen opdienen voor een nieuwe zaak van Miller & Carter in Enderby. Ze ging daarvoor op gesprek bij assistent-manager Shantel Wesson, maar die ontmoeting verliep niet van een leien dakje. "Tijdens ons gesprek had ze geen kopie van mijn CV bij de hand en zat ze de hele tijd koffie te drinken", beweert Megan. "Op het eind vroeg ik wanneer ik het resultaat zou kennen. Zeker al binnen enkele dagen, antwoordde ze. Ze had mijn e-mailadres." "Ik was echter nog maar enkele seconden de deur uit toen ik van die vrouw een sms kreeg. 'Het is een nee', stond er te lezen. Toen ik om meer uitleg vroeg, kreeg ik het volgende antwoord. 'Niet sympathiek. En de antwoorden waren nogal simpel." Waarna een emoji volgde die huilde van het lachen."

"Ik kon mijn ogen niet geloven. Het minste wat ze had kunnen doen, is toch deftige feedback geven. Dat lachende gezichtje was zo onprofessioneel, echt een gemene streek."



Shantel wenste niet meer te reageren, een woordvoerster van het bedrijf wel. Al dreigt ze met haar verklaring nog meer olie op het vuur te gooien. "Die sms was eigenlijk bedoeld voor de baas, niet voor de sollicitante", klonk het. "We kunnen niet genoeg onze excuses aan Megan aanbieden. Het was nooit onze bedoeling om haar respectloos te behandelen."



In de reacties wordt Shantel zwaar op de korrel genomen. De spelfout in haar sms (we're moet uiteraard were zijn; nvdr) keert als een boemerang in haar gezicht terug. "Simpel dus? De pot verwijt de ketel... Als je gemeen wil doen, zorg er dan tenminste voor dat je zelf niets te verwijten valt." Het restaurant belooft de zaak verder te onderzoeken, zodat dergelijke gĂȘnante situaties in de toekomst niet meer kunnen voorvallen.