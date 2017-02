"Hoe doe je zoiets?": bestelwagen op bizarre wijze klem in Elsene

Door: redactie

9/02/17 - 13u36 Bron: Polcon

Die dag in Elsene: een bestelwagen heeft zich wel heel opvallend 'geparkeerd' tussen twee andere voertuigen. "Hoe doe je zoiets?", klinkt het op de Facebookpagina van Polcon, de site die u op de hoogte houdt van politiecontroles in Vlaanderen en Brussel. Of nog: "Zoiets zie je alleen hier in België, lijkt op GTA San Andreas." Daar kunnen we weinig tegen inbrengen.