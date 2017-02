Koorddansers bekende Wallenda-familie maken doodsmak bij oefenen menselijke piramide

Bewerkt door: Redactie

9/02/17 - 06u18 Bron: ANP

Koorddanser Nik Wallenda © reuters.

Vijf koorddansers in de Amerikaanse staat Florida zijn ernstig gewond geraakt bij het uitvoeren van een uiterst gevaarlijke act. De koorddansers van de bekende Wallenda-familie waren aan het oefenen voor een piramide met acht personen. Een van de koorddansers verloor z'n evenwicht. Daardoor stortte de hele piramide in.

De circusartiesten waren aan het oefenen voor een voorstelling aanstaande vrijdag van Circus Sarasota. Het koord was op een hoogte van ruim zeven meter gespannen. Drie evenwichtskunstenaars kwamen met de schrik vrij. Een van hen was de beroemde koorddanser Nik Wallenda. Hij geniet internationale bekendheid door zijn spectaculaire wandelingen zonder veiligheidsnet over de Grand Canyon en de Niagara-watervallen.



Show gaat door

Drie acrobaten liggen op de intensive care, maar hun verwondingen zijn niet levensbedreigend. Pedro Reis, de oprichter en leider van het circus, zei dat de opening van het circus vrijdag gewoon zal plaatsvinden. "The show must go on'', zei hij.



Volgens Nik Wallenda, die al meerdere familieleden verloor aan het koorddansen, zitten er nu eenmaal altijd risico's verbonden aan de acrobatiek. "Dat realiseer ik me altijd'', zei hij in 2013 tegen persbureau AP.