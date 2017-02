Welke Donald? Duck of Trump?

Door: redactie

Er gaat geen dag voorbij zonder dat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump het nieuws haalt. Je zou dus denken dat nieuwsankers zijn naam intussen wel kennen. Maar RTL Z-presentator Roland Koopman versprak zich even en noemde de president "Donald Duck". Hoewel hij zichzelf snel verbeterde, was het al te laat. Koopman en de journalist die live verslag bracht uit Malta, schoten meteen in de lach. "Misschien wordt er wel gesproken over Donald Duck, maar in ieder geval over Donald Trump", lachte het nieuwsanker.