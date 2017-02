92 jaar, maar deze Palestijn wordt voor de dertiende keer vader

Door: redactie

5/02/17 - 20u20 Bron: AD.nl

De 92-jarige Al-Adam en zijn pasgeboren dochter Tamara. © Twitter.

Wat zegt u? 92 jaar en nog vader worden? En dat al voor de dertiende keer? Het is alleszins geen grap, want de 92-jarige Palestijn Mahmoud al-Adam en zijn echtgenote - intussen ook al 42 jaar oud - zijn deze week de ouders geworden van een meisje, Tamara.

In totaal is Al-Adam nu vader van vijf zoons en acht dochters. "De zwangerschap en geboorte kwamen als een grote verrassing. Wat een geluk", vertelde de krasse knar aan nieuwszender 'Al Arabiya'.



Gezien de leeftijd van haar man en haar eigen leeftijd, verwacht echtgenote Abeer dat ze geen kinderen meer zal krijgen. De doofstomme vrouw en haar man beschouwen de komst van Tamara daarom als een geschenk van God.



Volgens artsen is het voor een man met een gezonde levensstijl mogelijk om zijn hele leven lang vruchtbaar te zijn, maar ook zij vinden de geboorte best uitzonderlijk.