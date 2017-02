Door: redactie

4/02/17 - 23u16

video

In de Amerikaanse staat Oregon is een immens verkeersongeval met 30 voertuigen gefilmd in Portland. Hector Lucas zag vanop een brug hoe auto's en vrachtwagens op de spekgladde snelweg onder hem hun grip op de weg verloren en op elkaar botsten. Niemand liep zware verwondingen op.