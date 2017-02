Legoknutselaar maakt schoenen met zelfstrikkende veters en ze werken nog ook

Door: redactie

Sinds Michael J Fox in Back to the Future II schoenen aantrok met zelfstrikkende veters, worden we gefascineerd door de hebbedingen. Nike bracht ondertussen met de HyperAdapt een echt paar op de markt, maar dat is bijzonder prijzig.



Dat kan goedkoper, dacht Vimal Patel. De industriële ontwerper ging aan de slag met Lego cargo en knutselde zijn eigen versie in elkaar. Praktisch is zijn bouwsel geenszins, en mooi evenmin. Mààr het werkt wel!