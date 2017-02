Audi drukt auto van snelweg en nog 10 video's die je deze week niet mocht missen

Door: redactie

4/02/17 - 17u23

© screenshot.

video Deze video's sprongen de voorbije week in de kijker.

1. Heftige beelden: Audi-bestuurder drukt weggebruiker van de weg De Nederlandse politie heeft heftige beelden vrijgegeven van een verkeersruzie op de snelweg N2 bij Eindhoven. Te zien is dat een bestuurder van een Audi een andere weggebruiker gewoon van de weg drukt. Deze crasht vervolgens in de sloot en slaat meerdere keren over de kop. Volgens de politie gaat het om poging tot doodslag.

2. Miss Universe werd ze niet, maar deze stiekem gefilmde beelden maakten van Miss Nederland wel de hit van de avond op internet Ze moest het kroontje van Miss Universe aan zich voorbij laten gaan, maar Miss Nederland Zoey Ivory (23) werd achteraf wel de ster van de avond toen een video uitlekte waarin ze te zien was tijdens een reclamepauze. Terwijl haar collega's roerloos staan te wachten, gaat zij volledig los op 'Single Ladies' van Beyoncè.

3. Stevig gevecht in Spaanse seksclub tussen dames in string en lastige klant In de bekende seksclub Caruso in het Spaanse Ribadeo is in december een gevecht in regel uitgebroken waarbij 15 personen betrokken waren. Aanleiding: een lastige klant werd bedreigd met een barkruk en het duurde niet lang of de aanwezige halfnaakte dames mengden zich in de spectaculaire strijd. Barkrukken vlogen in het rond. Twee van de vrouwen en een kelner werden opgepakt. De beelden gingen viraal.





4. Model onthult eenvoudig trucje waarmee je kan zien of vrouw valse borsten heeft of niet Twee smartphones: dat is eigenlijk het enige wat je nodig hebt om erachter te komen of iemand een borstvergroting onderging of niet. Het Russische model Sveta Bilyalova (25) demonstreerde het op haar Instagramaccount aan haar 4,7 miljoen volgers. En dokters bevestigen het verhaal.

5. Pommeline (Temptation Island) steelt de show op tv én café In Café 1900 in Heusden (Destelbergen) waren alle ogen tijdens de uitzending van de eerste twee afleveringen van 'Temptation Island' gericht op de rondborstige Pommeline Tillière. Als het 22-jarige fotomodel met '400 cc aan humor' niet aan het werk is in Tattoo-atelier Gino in Wetteren, hangt ze er vaak aan de toog bij haar mama Chantal Backx.

6. "Dit zal Trump wel twee keer doen nadenken over zijn muur": Mexicaanse weervrouw doet temperaturen oplopen op YouTubekanaal De Mexicaanse weervrouw Yanet Garcia heeft haar fans op een snoepje getrakteerd. De schoonheid - die omschreven wordt als 'meest sexy weervrouw ter wereld' - postte daarop een filmpje waarin ze in niets verhullende lingerie ronddartelt door haar huis.

7. Meisje speelt enthousiast dwarsfluit. Maar hond laat zijn afkeuring al snel blijken Wanneer kinderen een muziekinstrument leren bespelen, is dat soms een pijniging voor het oor. En duidelijk niet enkel voor menselijke oren. Deze golden retriever kan de pogingen van dit meisje om dwarsfluit te spelen maar matig appreciëren.

8. Amerikanen verzot op Lubach-filmpje: "That was amazing" De hilarische video waarin Zondag Met Lubach de draak steekt met Donald Trump, bleef ook in Amerika niet onopgemerkt. Maar wat vinden Amerikaanse tieners ervan?





9. Dit is het moment waarop auto in zinkgat valt in Brussel In Brussel heeft een enorm zinkgat een geparkeerde wagen opgeslokt. Bovenaan zie je het moment waarop de grond onder de wagen wegzakt, onderaan het resultaat.

10. Jan verbouwde 12 jaar aan zijn huis en vandaag is het een kunstwerk Toen kunstenaar Jan deze op te knappen woning in Ekeren kocht, was het duidelijk dat het geen doorsneehuis zou worden. Met zo goed als alleen maar gevonden en gekregen materialen stelde hij een bijzonder interieur samen. Hij was er twaalf jaar - weliswaar niet onafgebroken - aan bezig en het resultaat mag gezien worden. De afwerking is zo verfijnd dat veel vakmannen er jaloers op zijn en zorgt ervoor dat het huis een kunstwerk op zich is.