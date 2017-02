Heldhaftige (of jaloerse?) hond redt speelkameraadje

Door: redactie

3/02/17 - 14u57

video Rafael Franciulli heeft twee bijzondere honden. Tijdens een van zijn uitjes naar een rivier in het Argentijnse Córdaba, schoot het baasje straffe beelden van zijn labradors. Het lijkt alsof het zwarte exemplaar meegesleurd wordt door de stroom en een gewisse verdrinkingsdood tegemoet gaat. Maar dan is er nog zijn beige vriendje.

Franciulli kreeg sinds hij het filmpje op 17 januari postte al heel wat kritiek te slikken. Dat hij alles in scène had gezet en vooral waarom hij zelf niet ingreep, waren de voornaamste bekommernissen online. Franciulli filmde het tafereel dan ook met een perfect gevoel voor drama. Gesmaakt door inmiddels, alle publicaties samengenomen, meer dan een miljoen internauten.



We zien hoe de zwarte hond de weggeworpen stok achternaholt in het water. De stroomversnelling is echter te sterk voor de hond en sleurt hem mee. Aan de kant staat labrador Poc te wachten om een tandje te helpen. Hij bijt zich vast in de stok en trekt zijn maatje op het droge. Uit liefde of uit eigenbelang omdat hij de stok gewoon wou afpakken? We kunnen het niet vragen aan het beest.



Dat Franciulli hier geen risico nam dat zijn hond dit niet zou overleven, moge duidelijk zijn. De honden zijn erg vertrouwd met dat deel van de rivier en uit een ander filmpje blijkt dat het daar niet zo diep is dat de dieren zouden kunnen verdrinken. Daarin zien we ook dat Poc een geoefende duiker is.



Hoelang Franciulli heeft moeten repeteren voor dit resultaat, weten we niet, maar ons lijkt het meer dan geslaagd.