Wc verstopt door amfetamine

31/01/17 - 17u25 Bron: AD.nl

© Politie.

Een 33-jarige man en een 39-jarige vrouw zijn vanochtend tijdens een inval in hun woning in het Nederlandse Herpt (provincie Noord-Brabant) opgepakt. Bij de inval werden enkele kilo's drugs gevonden. Een deel was in de wc gegooid.