Winnaar van 175 miljoen vond veel jongere vriendin, nu is ze ervandoor met de paarden en de sportwagen

Geld brengt niet altijd geluk: de Brit die vier jaar geleden bijna 175 miljoen euro op de kop tikte via EuroMillions blijft nu helemaal alleen achter. Eerst liep zijn relatie met zijn vrouw op de klippen, nu laat zijn veel jongere verloofde hem zitten. Sam Burbridge nam 'en passant' ook de dertig raspaarden (ter waarde van zo'n 300.000 euro), de luxueuze paardentrailer (117.000 euro), de chique sportwagen (een zwarte Mercedes SLK van 70.000 euro) en de twee honden des huizes mee.

De 29-jarige paardenfanate sloeg haar slag toen Adrian Bayford (46) zijn ex en twee kinderen gaan bezoeken was in Schotland. "Hij heeft een zware klap gekregen", vertelde een goede vriend aan 'The Sun'. "Bij zijn thuiskomst stelde hij vast dat naast de volbloeden -sommige exemplaren kostten 11.500 euro- ook de honden verdwenen waren. Met die paarden heeft hij geen probleem, maar de kinderen leefden zich wel uit met die honden. Niemand weet waar Sam op dit moment uithangt. Ze heeft nooit een deftige reden gegeven voor een breuk, ze zei enkel dat ze al een tijdje niet gelukkig meer was."

Adrian en zijn vrouw Gillian haalden in augustus 2012 de enorme jackpot binnen, maar vijftien maanden later volgde een scheiding. Zij verhuisde naar het Schotse Dundee en vond de liefde bij een Audi-verkoper, hij bleef in de chique villa van 7 miljoen euro in hun thuisbasis Haverhill wonen.



In januari 2014 leerde Adrian zijn nieuwe vriendin Sam kennen in zijn café. Drie weken later gaf ze haar job al op, hij gaf intussen miljoenen uit om haar grote passie -de paardensport- te financieren. Zo trok hij personeel aan om de stallen te onderhouden en liet hij ook een indrukwekkende arena in Norfolk bouwen. Prijskaartje: 1,7 miljoen euro, alstublieft. Tijdens een romantisch tripje naar de Malediven accepteerde Sam zijn huwelijksaanzoek, maar zo ver zal het dus niet meer komen.



"Nu blijft Adrian achter met al die paardenspullen, terwijl hij daar totaal geen interesse voor heeft. De stallen staan leeg, maar paarden komen daar nooit meer in. Hij heeft er zijn buik vol van", besluit een vriend.