Drugsverslaafd koppel zit knock-out achter stuur, op de achterbank twee baby's

Door: redactie

27/01/17 - 17u41 Bron: Daily Mail

Flesjes melk naast een gevulde naaldcontainer en een grote hoeveelheid verdovende middelen. Voorbijgangers in de Amerikaanse staat Florida hebben een koppel knock-out teruggevonden achter het stuur van hun auto. Op de achterbank twee baby's van vijf maanden oud en een jaar.

Ouders William Ballard (36) en Delaney Crissinger (32) hadden hun terreinwagen aan een Texaco-tankstation geparkeerd om hun dagelijkse dosis drugs te kunnen inspuiten. Voorbijgangers merkten het koppel op - de man al slapend achter het stuur, de vrouw knikkebollend op de passagierszetel. De twee waren duidelijk onder invloed van drugs, want de auto lag bezaaid met verdovende middelen. Op de achterbank zaten hun twee kinderen, een baby van vijf maanden oud en eentje van een jaar.



Overweldigd door het tafereel - dat ook op camera werd vastgelegd -, beslisten de voorbijgangers de auto van het koppel met hun eigen wagens te blokkeren. "Zo zouden ze zeker niet wegraken wanneer ze wakker werden." Toen de politie aankwam, waren de ouders nog altijd in een diepe slaap.



Agenten kamden de auto uit en vonden een grote hoeveelheid drugs. Ze namen onder meer methamfetamine, heroïne, fentanyl (een stof met dezelfde werking als morfine) en naalden in beslag. "Het is ontegensprekelijk een droevige situatie: mensen die drugs nemen en misdrijven plegen", zei politiechef Joe Giasone. "Maar dan is er nog dat stapje erger, wanneer mensen hun kinderen bij die misdrijven betrekken."



De ouders werden opgepakt, de kindjes zullen wellicht in een pleeggezin terechtkomen.



Het verhaal doet denken aan de schrijnende foto vorig jaar, toen een vierjarig jongetje, ook in de Verenigde Staten, verweesd op de achterbank van een auto zat terwijl zijn ouders na een overdosis heroïne vooraan hadden plaatsgenomen. Beiden waren bewusteloos.