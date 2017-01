Studente (14) moest tijdens de les in emmer plassen, nu krijgt ze daar enorme schadevergoeding voor

Sven Van Malderen

Verboden om tijdens de les naar het toilet te gaan: aan duidelijkheid geen gebrek op een middelbare school in San Diego, al interpreteerde een lerares die regel vijf jaar geleden wel heel strikt. Gonja Wolf verplichtte een veertienjarige studente om in een emmer te plassen en de inhoud vervolgens weg te gooien in een wasbak. Het 'nieuwtje' deed snel de ronde op school en haalde zelfs de media. Dat leidde bij het meisje tot angstaanvallen en een depressie, er volgde ook een zelfmoordpoging. Nu besliste de rechtbank dat de school haar een schadevergoeding van 1,25 miljoen dollar (1,17 miljoen euro) moet betalen, met daarbovenop nog eens 38.000 euro voor de medische kosten.

"Dit had nooit mogen gebeuren, zeker niet bij iemand die nog maar 14 jaar is", aldus haar advocaat. "Ze moest hier nu voor de rechter haar gênante verhaal komen vertellen en uitleggen hoe dit voorval haar leven beïnvloed heeft."



Uit het vonnis blijkt dat de studente in een klein kamertje ernaast haar gevoeg moest doen. Daarna moest ze met de gevulde emmer terug het klaslokaal in. "En dat voor de ogen van mannelijke medeleerlingen, het was bedoeld om haar te vernederen. Ze had ook geen andere keuze dan in te stemmen", klinkt het.



Therapeut

Het meisje probeerde de schade nog te beperken, maar tevergeefs: nieuwszenders gingen zelfs postvatten voor de deur van haar huis en haar school. "Het verhaal werd breed uitgesmeerd, van het Verenigd Koninkrijk tot Pakistan", weet haar advocaat Brian Watkins. "Vreselijk voor een meisje van amper veertien jaar, ze kon al die aandacht niet aan." De studente moest twee keer van school veranderen en zocht hulp bij een therapeut, maar toch zou ze na een zelfmoordpoging op de spoeddienst van een ziekenhuis belanden.



"Geen kwade bedoelingen"

"De juf dacht dat ze de juiste beslissing genomen had, ze had geen kwade bedoelingen", verweerde de advocaat van de school zich. "Er bestond inderdaad een reglement rond plaspauzes tijdens de les, maar van leerkrachten werd verwacht dat ze hun gezond verstand gebruikten." Wolf werd na het incident op betaald verlof gestuurd, ze keerde nooit meer terug als lerares.