Jennifer vond zichzelf te dik om te trouwen, een jaar later herkent u haar niet meer

De bovenstaande foto bleek de druppel: Jennifer Ginley besloot drastisch te vermageren nadat ze zichzelf zien zitten had naast de kleine zeemeermin, haar favoriete Disney-personage. Van de 122,5 kilogram die ze toen woog, blijft er na ruim een jaar nog slechts 61 kilo over. Van een indrukwekkende transformatie gesproken...

De vrouw uit Liverpool had zichzelf jarenlang volgepropt met chocolade en was vaste klant bij de frituur en de afhaalchinees. Haar jeugdliefde mocht haar al die tijd niet ten huwelijk vragen omdat ze anders de 'dikke bruid' genoemd zou worden.



Maar kijk nu: dankzij gezonde voeding en de nodige lichaamsbeweging speelde ze de helft van haar gewicht kwijt. Een Britse afslankorganisatie kroonde haar tot nieuwe miss en op Instagram is ze met ruim 100.000 volgers uitgegroeid tot een heus icoon. Maar het mooiste van al? De felbegeerde verlovingsring, die ze nu met trots rond haar vinger draagt. #throwbackthursday My summer holidays exactly one year apart. ☀️ In the left picture I had already been on SW one month, I had lost 1 stone and felt great! I started at a size 24/26 and was excited on that holiday as I was more 22/24. The picture on the right is me 1 month after hitting target! I had lost 9 stone 1.5 lb in one year and felt amazing!! I went on holiday with a case full of size 8 and 10 clothes and wore a bikini for the first time in years!! I've been proud of myself every single step of the way. I can't tell you how important I feel that aspect is. The whole world sees the effects of your weight loss and your nearest and dearest will be proud of you. Only YOU although will know the real change and feel the affects of it everyday as it's all in the mind. Become a stronger person everyday, a person you can be proud of. I've achieved many things in my life but without doubt this weight loss makes me more proud than all of that put together. When food is your thing, you weakness, your emotional crutch, whatever, it is hard to find a way out as everyone has to eat. At my lowest points I thought the only way to change was rule out food. I would calorie count to barely nothing, do slimfast, lighterlife and cambridge weight plan. As a student I spend so much money on horrid meal replacement plans. SW gave me back my life, it made my trust myself with real food and it made me know that I am truly capable of anything I put my mind too. It's not easy. I lost this weight naturally with only diet, no exercise. The old me told myself that weren't possible, the old me doubted these types of transformation pictures. Simply because it was another affirmation that I was still too weak, I was still unable to achieve the same. I joined SW four times, I've failed countless times, NEVER GIVE UP ON YOU! I never fully enjoyed anything before, my weight was always an issue holding me back. The happiness I live now is indescribable and it's all because I fight that old me everyday. It's not easy but it is possible. I always remember two things - it's only food, it's not magical AND willpower is like a muscle the more you use it, the stronger it gets. You CAN do it ❤

"Als kind was ik al best stevig", aldus Jennifer. "Op de universiteit startte ik met XL-kledij, toen ik afstudeerde was er nog eens meer dan dertig kilogram bijgekomen." In 2015 reisde de jongedame met haar familie richting Florida. Het moest een onvergetelijke ervaring worden, maar de rauwe realiteit kletste als een boemerang in haar gezicht.



"Mijn nieuwe kleren voor de vakantie moest ik bij de XXXL-maat zoeken. In het vliegtuig had ik een ruimere gordel nodig, maar de echte knak kwam toen ik de foto's zag. Dat plaatje met de kleine zeemeermin deed me echt janken. Ik zag er zó ongezond uit, waarom had ik mezelf dat toch aangedaan?" © Instagram.

In mei 2015 trok Jennifer samen met haar moeder en zus Christine naar een bijeenkomst van Slimming World. "Iedereen heette ons daar van harte welkom. Die stap zetten was zonder meer de beste beslissing van mijn leven."



De vettige junkfood maakte plaats voor fruit en gezonde maaltijden die ze zelf klaarmaakte. "Vroeger sloeg ik het ontbijt over, daarna sloeg ik alles naar binnen wat ik te pakken kon krijgen. Mijn zus was net hetzelfde: we leken wel een geheim pact gesmeed te hebben om zonder enige limiet te vreten. Wat een verschil met onze huidige levenswijze. Gedaan met vier keer per week eten aan huis te laten leveren, nu koken we samen en maken we simpele dingen als kip of huisgemaakte bolognese klaar." Hier kan u volgen wat ze dagelijks eet. © Slimming World.

De grootste kracht haalt Jennifer uit haar positieve ingesteldheid. "In mijn ergste periode had ik totaal geen zelfvertrouwen meer. Naar de buitenwereld toe bleef ik lachen, maar daarmee verborg ik enkel maar mijn echte gevoelens. Ongelooflijk dat ik al die jaren zomaar in de vuilbak gesmeten heb. Dat ik nu eindelijk weer controle heb over mijn gewicht is een serieus keerpunt gebleken, zowel op fysiek als mentaal vlak."



Ook de sociale media hebben haar ontegensprekelijk een duwtje in de rug gegeven. "Van in het begin hield ik een online voedingsdagboek bij, zodat ik mijn eigen evolutie kon blijven volgen. En kijk, nu heb ik zelfs al meer dan 100.000 volgers." A little #trasformationtuesday on this wonderful Wednesday morning Left - January 2015 in Florida, coming to then end of a two week Christmas holiday. I cried seeing my belly in those shorts. Right - Saturday just gone. Less than 16 months after starting @slimmingworld I WEIGH what I have LOST! On that left picture I was thinking 'as soon as I'm home I need to go on a diet'. I had that New Years resolution for what felt like my whole life. I had been 'on a diet' since I was about 15. I gained weight year in, year out. The stricter I was on myself the bigger I'd fail. I had spent two weeks feeling the biggest I'd ever felt, it dawned on me how bad things were and how bad my relationship with food was. I was a size 24/26, I actually had one pair of size 28 shorts I wore that holiday. I had to use the 'adjusted' seats on the rides and I couldn't even fit on some; humiliating doesn't even cover it. I had done that to myself?! I was a comfort eater and generally was out of control with food. After 4 months of trying to 'diet', in May 2015 I joined @slimmingworld with a new attitude; fix your issues with food, start cooking, get a routine, change your ways and stay positive! My attitude was different. I didn't go 'on a diet', I switched the balance of my diet, the healthy choices outweighed the indulgences. Rather than focussing solely on results as I had before, I focussed on change, those small changes in me; saying no to food, planning indulgences and remaining in control. I'm still impressed with myself to this day when I make the best choices and resist temptation. Focussing on change meant the results came week in, week out. I flex that willpower muscle every single day. Purely with food optimising I lost 9 stone in 1 year. I've gone on to lose a further 9 lbs to reach my final target. One of the highlights?! Fitting in the wonderful size 6 and 8 vintage dresses (like the one above) I have owned for so long! I finally feel like the happy, young, confident girl I should! Also a bonus that I no longer weigh more than my 6ft 5 boyfriend. I've kept him on the pictures simply because he is divine . If I can achieve this, know that you can too.