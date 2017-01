Maria viel in een 100 meter diep ravijn. Een klein mirakel redde haar leven

Koen Van De Sype

26/01/17 - 14u34 Bron: The Chive, Daily Mail

© Facebook.

Een Noorse jonge vrouw (21) die met vakantie was in het Zuid-Amerikaanse Bolivia heeft een fietsexpeditie langs de bekende Dodenweg bijna met haar leven bekocht. Maria With Hoen raakte met haar wiel een steen, waardoor ze de rand van een 100 meter diep ravijn overging.

© Facebook. De vrouw uit Lillehammer had in maart 2015 besloten om haar trip door Bolivia wat avontuurlijker te maken en schreef zich in voor een tocht langs wat bekend staat als de gevaarlijkste weg ter wereld. Elk jaar vallen op de ruim 60 kilometer lange Yungasweg van La Paz naar Coroico tussen de 200 en 300 doden. Overal staan kruisjes met namen van slachtoffers.



Ravijnen

Maar Maria liet zich niet afschrikken door de smalle baan door het regenwoud en langs diepe ravijnen. Tot ze op een slecht stuk van de weg viel en met haar fiets over de rand ging. Haar reisgezellen vreesden het ergste, maar haar val bleek acht meter lager gebroken te zijn door een smalle richel. Lees ook Eva maakt zelf wandtapijten: "Mijn vrienden noemen mij steeds vaker de bomma van de groep, maar ik vind het veel te leuk om te doen"

"Toen ik over de rand ging zag ik alleen een peilloze diepte onder me", vertelt ze. "Ik besefte meteen dat het met mij gedaan was. Tot ik plots die richel raakte. Ik was op mijn rug geland en voelde een hevige pijn. Maar ik kon me nog bewegen en dat stelde me gerust."



Gebroken

Ze werd naar het ziekenhuis gebracht, maar onderweg al begon ze het gevoel in haar benen te verliezen. "Hoe dichter we bij het ziekenhuis kwamen, hoe minder ik voelde", vertelt ze. Daar aangekomen bleek dat ze haar rug had gebroken. Ze werd onmiddellijk geopereerd, maar de dokters hadden slecht nieuws: ze wisten niet of ze nog wel volledig zou herstellen. © Facebook.