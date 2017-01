Deze tweelingzusjes hebben elk een andere huidskleur

Door: redactie

25/01/17 - 02u15 Bron: CNN

Kalani en Jarani Dean: de tweelingzusjes hebben elk een andere huidskleur. © kos.

Een schattige Amerikaanse tweeling, de zusjes Kalani en Jarani Dean, hebben allebei een verschillende huidskleur. Kalani heeft een lichte huid en blauwe ogen, terwijl Jarani's huis licht getint is en ze donkerbruine ogen heeft.

De zusjes, die in april vorig jaar zijn geboren, hebben een blanke moeder en donkere vader. Dat een baby echter donker is en de andere licht, is zeldzaam. "Nadat ze geboren waren, kon ik bijna niet geloven wat ik zag", vertelt moeder Whitney Meyer aan CNN. "Dit is zo zeldzaam dat ik niet verwacht had dat het bij mijn tweeling zou gebeuren!"



Twee-eiige tweeling

Kalani en Jarani zijn een twee-eiige tweeling, wat betekent dat ze elk uit een apart eitje dat door een aparte zaadcel bevrucht werd, zijn gegroeid. Elke baby heeft dan ook een andere combinatie van genen meegekregen van hun ouders. Aangezien papa Dean en mama Whitney allebei van een ander 'ras' zijn, is het dus theoretisch mogelijk dat de geërfde genen die de huidskleur van de zusjes bepalen, verschillend zijn - wat dus het geval is bij Kalani en Jarani.



Volgens de Britse geneticus Jim Wilson is de kans op verschillende huidskleuren bij een tweeling maar 1 op 500 voor gemengde koppels in Groot-Brittannië.