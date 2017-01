Lena zet seksfilmpje online als ze kaap van miljoen volgers haalt: "Ach kind, zoek een echte job"

Sven Van Malderen

24/01/17 - 19u19 Bron: Daily Mail

De strijd om de 'likes' kent geen grenzen meer: een meisje uit Los Angeles belooft nu zelfs een seksfilmpje online te gooien van zodra ze de kaap van een miljoen volgers op YouTube bereikt zal hebben. De teller stond vóór haar ontboezeming op 32.000 fans, intussen heeft ze er al ruim 140.000 bijgewonnen. Het filmpje zelf is in een week tijd al meer dan 1,5 miljoen keer bekeken.

Lena Nersesian was al niet vies van een stevige portie geflirt. Zo maakte ze bijvoorbeeld filmpjes waarin ze pikante vragen beantwoordde of in haar ondergoed kookte. Nu gaat ze echter een flinke stap verder. In een prikkelende video -hoe kan het ook anders?- legt de donkerharige meid uit wat haar zo ver gedreven heeft.



"Ik heb het voorbije jaar al vaak pornovoorstellen gekregen", klinkt het. "Dat komt er natuurlijk van als je uitdagende foto's op het internet zet. Dat wereldje interesseert me niet, maar een seksfilm met iemand die ik zelf leuk vind: zoiets zie ik wél zitten." Late night trap! @lenatheplug is #top5onIG #lenatheplug ✔️

Addertje onder het gras wel: Adam22 -de man met wie ze de uitdaging aangaat- moet eerst ook een miljoen volgers krijgen. Voor hem betekent dat nog ruim 600.000 stuks te gaan. "In een maand tijd moet het ons beiden toch wel lukken. Ik ben er vrij zeker van dat we ons objectief gaan halen." En er kon zelfs nog een grapje af. "Dit was een formele aankondiging om mijn seksleven te filmen en aan de hele wereld te tonen. Heel 2017 van mij."



Tot slot toonde Lena nogal prominent haar derrière, kwestie van de liefhebbers een voorsmaakje te geven. "Als we het doen, zal ik natuurlijk geen kleren dragen. Ik kijk er echt naar uit om dat seksfilmpje te maken, in het leven moet je alles eens uitgeprobeerd hebben. Mijn excuses nog aan mama en papa, maar jullie haatten me toch al." Follow @lenatheplugxo @lenatheplugxo @lenatheplugxo @lenatheplugxo #lenatheplug #beautiful #beauty #cute #curvy #allnaturalcurves #thickwomen #thickthighs #pretty #fine #sexy #selfie #model #posing #photography