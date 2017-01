Alle Nederlanders aan de pindakaas op Nationale Pindakaasdag

Simone van Zwienen

Nederland Als het aan de Pindakaaswinkel in Amsterdam ligt, zit heel Nederland overmorgen aan de pindakaas. Het is dan niet voor niets Nationale Pindakaasdag. "Iedereen die het lekker vindt, moet op zijn minst een boterham met pindakaas eten.''

Nationale Pindakaasdag? Ja, het bestaat. Al wisten pindakaaswinkeloprichter, bioboer en pindabaas Michiel Vos, zijn neef Bas de Koeijer en compagnon Chiel Spruitenburg dat zelf ook niet. "We werden getipt door een bekende. Als enige pindakaaswinkel in Nederland moeten we die dag natuurlijk vieren." Volgens de pindakaasliefhebbers is er bij onze noorderburen nog nooit uitgepakt met de pindakaasdag. "Dit is voor zover wij weten de eerste keer in Nederland. Het is ons een beetje een raadsel hoe het nu eigenlijk zit met deze dag. Oorspronkelijk komt pindakaas uit Amerika en is het in de voedselpakketten na de oorlog overgewaaid naar Nederland. Sindsdien is heel Nederland pindakaasfan", weet Spruitenburg.

De mannen hebben grootste pindakaasplannen. Vanuit het knusse pindakaaswinkeltje aan de Czaar Peterstraat worden 's morgens tweehonderd ontbijtjes uitgedeeld aan voorbijgangers, uiteraard met pindakaas. "We gaan all-in", jubelt Spruitenburg. "Normaal zijn we dicht op dinsdag, maar nu gaan we de hele dag open en delen we onder andere minipotjes pindakaas uit."



De pindakaasmakers lachen al sinds de winkel opende in juni vorig jaar van oor tot oor. "De reacties zijn positief en het is een mooi en leuk product om mee te werken. In de winkel komen vooral veel Nederlanders, maar net was er ook een Australiër die over ons had gelezen in de Lonely Planet. We hebben echte pindakaasfans vanuit heel de wereld in de winkel gehad."