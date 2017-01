Dieven vermomd als Minnie Mouse gearresteerd met 8.000 euro gestolen geld

bewerkt door: Laurence Schoukens

Twee vrouwen vermomd als Minnie Mouse hebben meer dan 8.000 euro gestolen van toeristen die in de Spaanse hoofdstad Madrid het plein Puerta del Sol bezochten. De dieven werden gearresteerd.

Als de toeristen instemden om met de Disney-figuren te poseren voor een foto, konden de dieven hun slag slaan. De meeste toeristen waren zo nietsvermoedend dat de dieven meer dan 8.000 euro konden stelen. Onder hun kleding was genoeg ruimte om het geld eronder te verstoppen.



Portemonnee

Het was een Iraanse toerist die de nationale politie verwittigd heeft. Nadat ze met de Minnie Mouses op de foto ging, merkte ze op dat haar portemonnee met daarin 1.000 euro verdwenen was. Door haar omschrijving van de dieven, kon de politie de vrouwen snel vatten.