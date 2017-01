Straf: motard filmde óók ongeval waarbij hij op koffer van auto belandde

Door: redactie

20/01/17 - 15u32 Bron: YouTube

video De motorrijder die op de koffer van een auto belandde en meterslang werd meegesleurd, heeft blijkbaar ook zélf dit merkwaardige ongeval gefilmd. De onfortuinlijke motard, die gelukkig ongedeerd bleef, had blijkbaar een camera op zijn veiligheidshelm zitten.

Gisteren toonden we de verbazingwekkende beelden van het ongeval op de Interstate 5-snelweg in Tumwater, in de staat Washington. Die werden gefilmd door een dashcam (zie hieronder). Daarop is te zien hoe een motorrijder achterin op een auto knalt die plots moest remmen voor een voorligger.



Zo mogelijk nog meer spectaculair zijn de beelden die met de camera in de helm van de motard werden geschoten. Dat de man erg geschrokken was, hoeft geen betoog. Dat wordt overduidelijk aan de vloektirade die hij afsteekt op het einde van het filmpje.