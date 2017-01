Nu pas viraal: koppig schaap heeft het op herderin gemunt

Door: redactie

19/01/17 - 14u11

video Dit filmpje dateert van 7 augustus 2014, als we de datum van de dashcam mogen geloven. Maar pas de laatste dagen gaat het écht viraal. FailArmy haalde er zelfs al 15 miljoen views mee.

De inzittenden van de wagen spreken Duits. Ze lijken dit schrikwekkende tafereel toevallig te filmen met de dashcam. Mogelijk zijn zij door hun aanwezigheid en door het lawaai van de auto zelf de oorzaak van wat zich plots voor hun ogen afspeelt.



De opgeschrikte schapen en de herdershond zetten het pardoes op een lopen. Het grootste schaap lijkt van de situatie te profiteren om de herderin aan te vallen. Die tuimelt meteen op de grond, maar het schaap heeft nog lang geen voldoening. Met een stevige aanloop kegelt het opnieuw de arme vrouw hard tegen de vlakte. Het schaap blijft daarna nog even 'natrappen' en vergezelt dan de rest van de kudde op de heuvel aan de overkant van de weg.



Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat het filmpje, dat in Albanië zou opgenomen zijn door allradexpedition.de, in scène is gezet. Het merkwaardige is wel dat het pas 2,5 jaar na opname viraal gaat. De Duitsers zouden het slachtoffer meegenomen hebben naar het volgende dorp voor verzorging bij een dokter. Later zagen ze haar weer en bleek ze oké. Ze was haar redders in nood dankbaar.