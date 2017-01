Drie gemeentewerkers zakken één voor één af in rioolput. Eén voor één sterven ze

Door:

19/01/17 - 13u57 Bron: The Washington Post; WPLG News; Miami Herald Door: Arno Van Hauwermeiren

© Twitter/@WPLGLocal10.

Een gemeentearbeider in Key Largo in de Amerikaanse staat Florida liet zich maandagochtend in een rioolgat zakken nadat buurtbewoners al maanden klaagden over een slechte geur. Luttele seconden later werd het stil in de put, dus liet ook zijn collega zich zakken om te checken of alles in orde was. Een derde collega klom wat later ook naar beneden. Alle drie kwamen ze om het leven door toxische dampen in de put. Een brandweerman die de drie mannen nog probeerde te redden, verkeert in kritieke toestand.