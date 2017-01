Sekstapes van 18 bekende Britten gelekt

Door: redactie

19/01/17 - 12u27 Bron: ANP/BuzzE

Turner Louis Smith (27) en bokser Amir Khan. © afp.

De sekstapes van liefst achttien bekende Britten zijn gelekt op een pornowebsite, meldt The Daily Star. De betrokken mannen zijn gevallen voor zogenoemde glamour girls, knappe meiden die de bekende Britten verleidden om op Skype uit de kleren te gaan en seksuele handelingen te verrichten.

De reeks aan video's verscheen in rap tempo online nadat een sekstape van de Britse bokser Amir Khan op een Amerikaanse pornosite verscheen. Khan wilde niet reageren op de uitgelekte video.



Onder de gesnapte Britten zijn olympiër Louis Smith (27), Britain's Got Talent-winnaar George Sampson (23) en Coronation Street-acteur Shayne Ward (32). Volgens ingewijden vrezen veel bekende Britten dat er nog meer filmpjes zullen volgen. Zo zouden de glamour girls ook een pikante Skypevideo hebben opgenomen met een beroemde Britse voetballer en een Hollywood-acteur.



Juristen laten aan The Daily Star weten dat het moeilijk is de filmpjes te verwijderen omdat de sekstapes verspreidt zijn over het internet over de hele wereld en dus niet onder het Britse recht vallen.