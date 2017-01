Yolocaust: lachend springen op een stapel lijken

Door: redactie

19/01/17

Ooit al gehoord van Yolocaust? Vast niet. Het is een samentrekking van twee heel contrasterende woorden: het vrolijke 'yolo', een afkorting voor 'You Only Live Once' en het zwaarmoedige 'Holocaust', het systematisch uitroeien van de Joden door de nazi's voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat hebben die twee met elkaar te maken?

De Joodse schrijver en satiricus Shahak Shapira combineerde de grappige poses uit selfies van naïeve toeristen die dollen op het Holocaustmonument in Berlijn met de schokkende beelden uit de concentratiekampen, waardoor bizarre en zelfs schokkende montages ontstaan onder de naam 'Yolocaust'.



Het Berlijnse Holocaustmuseum bestaat uit 2.711 grijze betonblokken die de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog symboliseren. Op de blokken wordt schaamteloos gerend, gesprongen, geskated, gejongleerd en geposeerd. Shapira, een 28-jarige Israëliër die als tiener naar Duitsland kwam, verzamelde via sociale media beelden van jongeren die aan het dollen zijn op het monument en monteerde achter de grappige poses beelden die de gruwelen van de oorlog laten zien.



