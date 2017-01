"IJs voorlopig nog te dun om te schaatsen"

Door: redactie

18/01/17

Voorlopig is het in België nog te vroeg om te schaatsen. Op de meeste vijvers en plassen ligt er wel een laagje ijs, maar dat is nog te dun om erop te kunnen schaatsen. De ijsmeester van de Kraenepoel in Aalter meet voor de eerste keer de dikte van het ijs. Achttien millimeter is het ijs van de Kraenepoel in Aalter. Nog veel te weinig, want zelfs zonder laarzen houdt de ijsmeester de voeten niet droog. Om op het ijs te kunnen, moet het gewoon nog harder vriezen. "Als het ijs zes centimeter dik is, zak je er in principe niet meer door. Maar uit veiligheid laten de meeste gemeenten pas vanaf tien centimeter publiek op hun vijvers toe", vertelt ijsmeester Patrick Vervaele. "Op kanalen, zoals de Damse Vaart, moet het zelfs twaalf centimeter zijn. Daar zijn we nog lang niet, toch hopen fanatiekelingen om snel te kunnen schaatsen." Het is al vijf jaar geleden je dat je op de Kraenepoel mocht schaatsen. Toen zaten er honderden tegelijk op het ijs. Maar de kans dat dit binnenkort opnieuw zal kunnen, is eerder klein.