Bert de schildpad gaf álles in kweekprogramma en moet nu zo verder

video Het Dinosaur Adventure Park in het Verenigd Koninkrijk heeft er een curiosum bij. Bezoekers van het dierenpark kunnen er schildpad Bert zien... voorbijrollen. De 22-jarige kolos van bijna 100 kilo had last van artritis in de achterpoten na zijn deelname aan een wel heel erg intensief kweekprogramma.