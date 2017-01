Topless feministe geeft wassen Trump lik op stuk

Bewerkt door Eric Belsack

video In Madrid is de inhuldiging van een wassen beeld van Donald Trump deze ochtend niet rimpelloos verlopen. De uitspraak 'Grab'em by the pussy' indachtig, greep een topless feministe de beeltenis van de toekomstige president van de Verenigde Staten 'by the balls'. Een tafereel dat zich vrijdag, tijdens de inhuldiging van de échte Trump, wellicht niet zal herhalen.

De activiste is lid van de feministische beweging Femen. Hun handelsmerk is protesteren met ontbloot bovenlichaam. De vrouw had 'GRAB BACK' (grijp terug, red.) op haar borsten laten schrijven. Op haar rug was de slogan 'Grab patriarchy by the balls' (grijp het patriarchaat bij de ballen, red.) te lezen. De vrouw riep luidkeels "grijp hem bij de ballen" terwijl ze op het wassen beeld afstormde. Een strijdkreet die ze ook in praktijk bracht.



Een man, vermoedelijk de communicatieverantwoordelijke van het wassenbeeldenmuseum Gonzola Presa, stelde alles in het werk om de torso van de activiste te bedekken. Een opzet dat niet geheel geslaagd te noemen was.



In Madrid staat zaterdag, een dag na de inhuldiging van Donald Trump in Washington DC, een mars van vrouwenrechtenbewegingen tegen de nieuwe Amerikaanse president gepland. Lees ook Trump retweet compliment aan verkeerde Ivanka

