Caitlin, Tessie en Ed voelen zich écht zeemeermin: "Met benen weet ik niet wat ik moet doen"

Sven Van Malderen

17/01/17 - 17u45 Bron: Barcroft/Daily Mail

Toen Caitlin Nielsen aan haar kleuterjuf opbiechtte dat ze later zeemeermin wilde worden, werd ze nog uitgelachen. Maar kijk: nu hoort ze -net als haar vrienden Tessie en Ed- bij een gemeenschap die er openlijk voor uitkomt zich half mens en half vis te voelen.

In 2015 gaf de 32-jarige vrouw uit Seattle haar job op om haar échte droom waar te maken: ze begon workshops te geven rond het leven van zeemeerminnen en ontwierp zelf indrukwekkende siliconen staarten. "Die staart voelt als een deel van mijn lichaam", aldus Cyanea (zo laat ze zich in het wereldje noemen; nvdr). "Soms zeg ik voor de grap dat ik een prothese draag omdat ik met een vreselijke afwijking geboren ben. En ja, dan bedoel ik wel degelijk mijn benen. Zonder staart voel ik me verloren. Ik heb dan plots benen, maar ik weet niet wat ik ermee moet doen."



In Amerika bestaat er een steeds groter wordende groep die zich met plezier 'zeemeervolk' laat noemen. Voor een perfect afgewerkte staart leggen ze tot 3.250 euro op tafel, met elkaar afspreken doen ze via het internetforum Mernetwork. Vorig jaar tekenden honderden mensen present op een bijeenkomst in Greensboro (North Carolina). Ze doken toen samen een afgehuurd zwembad in, maar net zo goed beleven ze hun passie in open zee. Caitlin en Tessie leven zich helemaal uit. © Barcroft.

Caitlin gebruikt haar nieuwe identiteit ook om anderen een belangrijke les rond oceaanbehoud bij te brengen. "Mijn ouders zijn allebei zeebiologen, dus als kind bracht ik veel tijd aan de kust door. Voor mij is het altijd duidelijk geweest dat ik in de oceaan thuishoorde."



Caitlin is getrouwd met een man van vlees en bloed. "Als dat niet het geval was, zou ik waarschijnlijk een mannelijke tegenhanger gezocht hebben. Maar laat er geen misverstand over bestaan: hij vindt het geweldig dat ik zeemeermin ben."



"Het was een van de eerste dingen die ze mij verteld heeft", vult Kim Lomman aan. "In het begin had ik geen flauw idee wat dat inhield. Voor de rest leek ze vrij normaal, dus ging ik er in mee. Intussen ben ik al naar een paar bijeenkomsten geweest om haar te helpen en foto's te nemen. Ik ben er trots op dat ik haar mijn vrouw mag noemen, 'mermaiding' bepaalt voor een groot stuk wie ze is." Caitlin en Tessie. © Barcroft.

Ook Tessie Lamourea heeft de smaak van het 'zeemeermin zijn' te pakken. Bij de studente milieubeleid sloeg de vonk drie jaar geleden over, toen ze in de Filipijnen een zeemeerminschool bezocht. Van zodra ze transformeert in haar 'alter ego' Essie verdwijnen al haar zorgen en voelt ze zich onoverwinnelijk.



"Ik voel me onzeker over mijn lichaam, net als heel wat mensen waarschijnlijk. Maar als ik mijn staart aantrek, smelt die twijfel als sneeuw voor de zon. Het doet er dan niet meer toe hoeveel ik weeg, de mensen focussen zich dan op het feit dat ik een zeemeermin ben. Als ik die staart dan uittrek, lijkt het alsof ik een stuk van mijn lichaam moet afstaan. En dan voel ik me kwetsbaar, best gek eigenlijk." Caitlin (l) met haar vrienden Ed, Tessie en Morgan. © Barcroft.

Er ging wat tijd overheen vooraleer ze de volle steun kreeg van haar moeder. "Toen ik haar vertelde dat ik een zeemeermin wilde zijn, is ze gewoon blijven lachen. Ze dacht dat ik gek geworden was."

"In het begin vond ik het inderdaad een stom idee", vult Cora LaMourea aan. "Pure geld- en tijdverspilling. Die uren kon ze beter gebruiken voor haar studies, dacht ik."



Intussen heeft ze zowaar zelf al eens een staart aangetrokken. "Ik denk dat mijn dochter zich als zeemeermin in een sprookjeswereld waant. In het water voelt ze zich vrij, op dat moment is er niets belangrijkers dan zwemmen en van het moment genieten. © Barcroft.