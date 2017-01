"Niets zal me tegenhouden om Ken van Barbie te worden"

redactie

video Maak kennis met Jonny Dylan, de man die er alles aan zal doen om zoveel mogelijk te lijken op Ken van Barbie. Zijn lippen zijn intussen door verschillende dokters meermaals opgespoten en verschillende botoxinspuitingen doen hem op een pop lijken.

"Toen ik vijf jaar oud was, kreeg ik mijn eerste Ken-pop. Hij had blauwe ogen, een mooi kleurtje, lange wimpers, een mooi gezicht. Toen wist ik wat perfectie betekende voor mij en ik wou dat bereiken", vertelt de 27-jarige Jonny aan Barcroft TV. "Ik vind dat ik er heel glamoureus uitzie." Elke maand geeft Jonny zo'n 800 dollar (750 euro) uit aan zijn uiterlijk.

Tegenpool

Jonny's partner Joel © Barcroft TV.

Jonny, geboren in Bangkok, woont samen met zijn vriend Joel in het Canadese Vancouver. Joel is Jonny's tegenpool. Hij bestuurt zware werktuigen en is niet zozeer met zijn uiterlijk bezig. Hij raadt Jonny af om plastische chirurgie te ondergaan, hoewel die een neuscorrectie overweegt. "Ik vind plastische chirurgie geldverspilling, en de ingrepen die Jonny ondergaat kunnen gevaarlijk zijn", aldus Joel.



Jonny's vrienden, onder wie goede vriend Jonathan, staan volledig achter Jonny's keuzes. "Hij is mijn inspiratie. Ik moedig hem aan om de ingrepen te laten doen", zegt Jonathan."Als dat hem gelukkig maakt, moet hij ervoor gaan."