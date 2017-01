"We dachten dat ze klein zou blijven": 'minivarken' groeit uit tot mastodont van 300 kilo

Sven Van Malderen

17/01/17 - 12u56 Bron: Daily Mail

Of Steve Jenkins uit het Canadese Ontario geen zin had om voor een klein biggetje te zorgen? Veel meer dan dertig kilo zou het 'minivarken' niet gaan wegen, wist een oude vriend hem in 2012 te vertellen. Intussen is de viervoeter uitgegroeid tot een kolossaal exemplaar van 300 kilo, nog zwaarder dan een vrouwelijke ijsbeer dus...

Voor Steve en zijn partner Derek had de schattige beslissing van toen grote gevolgen. Ze moesten niet alleen verhuizen naar een boerderij voor de extra ruimte, wekelijks zijn ze ook tientallen euro's kwijt aan havermout, gerst, maïs, vers fruit en groenten. Op speciale gelegenheden krijgt Esther zelfs ijs of koekjes voorgeschoteld.

"We zijn lang in de ontkenningsfase gebleven", vertelt Steve. "Vrienden wezen ons er op dat ze toch wat groot werd, maar wij wuifden die opmerkingen weg. Tot ze dingen van het aanrecht begon te stelen en we steeds minder plaats in de zetel begonnen te krijgen. We pasten ons aan en zagen haar nóg liever, wat konden we anders doen? Het was tenslotte haar fout niet en we zouden een huisdier ook nooit zomaar wegdoen." If I tell you I love you can we have cupcakes ...

De glimlach op haar snoet laat uitschijnen dat Esther het prima naar haar zin heeft bij de twee mannen. Of ze nóg zal groeien, kan de dierenarts niet zeggen. "De kans bestaat natuurlijk wel dat ze nog wat dikker wordt. Sinds we hier wonen, wil ze altijd dicht bij ons zijn. Ze slaapt zelfs naast ons, op een matras op de grond. En als ze een dutje wil doen, springt ze soms in ons bed."