Seksonwillige man krijgt pak slaag van zijn vrouw (61)

Door: redactie

16/01/17 - 14u05 Bron: The Smoking Gun

Kerry Lee Pineiro (61). © Facebook.

Nadat hij weigerde seks met haar te hebben, heeft een 61-jarige vrouw uit Florida haar echtgenoot een fiks pak slaag verkocht. Kerry Lee Pineiro bedacht haar seksonwillige man met enkele klappen in het aangezicht en twee forse kniestoten in zijn kruis. Van seks zal er dan wel helemaal geen sprake meer geweest zijn, durven we te denken.

Het echtelijke dispuut brak vorige week los in het huis van het koppel in Seminole. Mevrouw Pineiro had blijkbaar een neut te veel op en verlangde naar een pot geslachtsgemeenschap. De man des huizes zag dit niet zitten, waarop bij Kerry Lee Pineiro de stoppen doorsloegen.



De zaken liepen dermate uit de hand, dat de politie tussenbeide moest komen. Bij haar ondervraging verklaarde de vrouw dat ze niks te vertellen had. "Sluit me maar gewoon op in de gevangenis", was haar boodschap.



Wat prompt gebeurde. De vrouw wordt beschuldigd van slagen en verwondingen en huisvredebreuk. Na een nachtje in de cel mocht ze weer naar huis in afwachting van haar proces.