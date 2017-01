Ook volwassenen mogen met de blokken spelen: verbouw je huis met deze handige bouwblokken

redactie

16/01/17 - 12u36 Bron: Insider

© EverBlock Systems.

video Een extra werkruimte maken, een tafel bouwen, meer opbergruimte creëren, het kan allemaal met deze superhandige bouwblokken van EverBlock Systems. Een filmpje waarin het bedrijf de blokken demonstreert, gaat viraal.

Het is een beetje zoals Duplo voor grote mensen. Met de bouwblokken van EverBlock Systems transformeer je elke woonruimte tot iets nieuws. En het is nog leuk ook.



De blokken zijn verkrijgbaar in verschillende vormen, groottes en kleuren. Elke constructie is ook gemakkelijk opnieuw te demonteren, zodat je snel een nieuwe creatie uit je mouw kan schudden. Een simpele maar geniale uitvinding.



In amper een week is het demonstratiefilmpje van het bedrijf al 61 miljoen keer bekeken en meer dan een miljoen keer gedeeld.